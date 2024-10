Conosci i semi di zucca ma anche le sue proprietà? Scopri tutti i benefici per la salute!

Conosci i semi di zucca? Spesso sottovalutati, sono un super food ricco di proprietà e benefici! Ma quali sono e a cosa fanno davvero bene? Scopri tutto!

Semi di zucca: proprietà e benefici del superfood

I semi di zucca, seme commestibile, è un superfood ricco di benefici e proprietà che fanno davvero bene alla nostra salute. Ecco perché sarebbe bene consumarli anche quotidianamente. Ma vediamo nel dettaglio tutti i principali benefici dei semi di zucca.

Sistema urologico

Per il loro elevato contenuto di betasteroli, i semi di zucca sono un rimedio fitoterapico per i disturbi della minzione e, più in generale, quelli legati alla prostata e alla vescica. Un esempio su tutti è l’ipertrofia prostatica benigna ma anche, disturbo più comune e familiare, la cistite.

Apparato cardiocircolatorio

I nostri amici betasteroli hanno anche il potere di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cosiddetto “cattivo”, favorendo la salute del cuore. La presenza del magnesio, poi, contribuisce al mantenimento di una bassa pressione arteriosa.

Sistema immunitario

Le vitamine rafforzano “l’armatura” del nostro organismo, aiutando a prevenire malanni stagionali e non solo.

Sistema digestivo

Il buon contenuto di fibre agevola la regolarità intestinale e riduce la comparsa di disturbi come la stitichezza o il meteorismo. Le proprietà alcalinizzanti, poi, agiscono contro i problemi di acidità.

Regolazione del sonno

I semi di zucca sono anche buoni “portatori” di triptofano, amminoacido essenziale, alleato del sonno e del rilassamento. Questa molecola sconosciuta ai più partecipa inoltre alla sintesi della serotonina, l’ormone della felicità.

Proprietà antinfiammatorie

Vari elementi inglobati nei semi di zucca fungono da antiossidanti naturali, in particolare sotto forma di olio estratto dai semi. È il caso ad esempio della vitamina E, ottima arma contro i radicali liberi.

Proprietà vermifughe

Qui entra in gioco un altro amminoacido, la cucurbitina, che sarebbe capace di contrastare le infezioni da vermi parassiti, come quelli intestinali.

Ma fanno ingrassare e sono così calorici o è un falso mito? Come tutti i semi oleosi, anche i semi di zucca sono molto calorici, ma, essendo così ricchi di sostanze benefiche, la quantità giornaliera che dovresti assumere per assimilare correttamente tutti i loro nutrienti è decisamente molto bassa, circa 10 gr. Quindi puoi assumerli tranquillamente senza intaccare il peso forma!