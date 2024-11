Le graffe senza patate: un dolce tradizionale

Le graffe senza patate rappresentano una delle varianti più apprezzate delle classiche graffe napoletane. Queste soffici ciambelle, fritte e cosparse di zucchero semolato, sono perfette per una colazione golosa o una merenda sfiziosa. Sebbene siano tipiche del periodo di Carnevale, la loro bontà le rende ideali in qualsiasi momento dell’anno. La preparazione è semplice e il risultato è un dolce che resta morbido per diversi giorni, mantenendo un profumo inebriante che conquista tutti.

Ingredienti e preparazione dell’impasto

Per realizzare le graffe senza patate, è possibile utilizzare ingredienti comuni come uova, burro, latte e zucchero. L’assenza delle patate rende l’impasto più leggero e areato, permettendo di ottenere ciambelle dal gusto delicato. Se non si dispone di una planetaria, non c’è problema: è possibile impastare a mano fino a ottenere una consistenza omogenea e liscia. È fondamentale lavorare l’impasto con cura, in modo da sviluppare correttamente il glutine e garantire una lievitazione ottimale.

Frittura e guarnizione delle graffe

Una volta che l’impasto è pronto e lievitato, si procede alla formazione delle ciambelle. È importante scolarlle bene prima di tuffarle nello zucchero semolato, affinché questo si distribuisca uniformemente. Per un tocco di golosità in più, si può optare per una glassatura al cioccolato fondente o aggiungere gocce di cioccolato all’impasto. Le graffe possono essere servite calde o tiepide, e si consiglia di consumarle subito dopo la preparazione. Tuttavia, se dovessero avanzare, è possibile conservarle a temperatura ambiente per un paio di giorni, riscaldandole prima di servirle.

Aromatizzazione e varianti delle graffe

Per rendere le graffe ancora più speciali, si può aromatizzare l’impasto con scorza grattugiata di arancia o limone, sostituendo la vaniglia. Questa semplice aggiunta conferisce un profumo fresco e agrumato, perfetto per esaltare il sapore dolce delle ciambelle. Le graffe senza patate sono un dolce versatile, adatto a ogni occasione, dalle feste ai semplici momenti di convivialità in famiglia. Provatele e lasciatevi conquistare dalla loro irresistibile bontà!