Le seppie con piselli sono un secondo piatto gustoso e genuino, tipico della cucina tradizionale sarda e immancabile protagonista di lenti pranzi domenicali in famiglia. Si prepara con ingredienti semplici, la cui bontà viene esaltata dalla lenta cottura e dall’aggiunta di sapori mediterranei : pomodoro, aglio, cipolla e prezzemolo. Una ricetta dalle antiche origini, talmente invitante che portala in tavola è sempre una festa.

Note

Per realizzare questa ricetta potete utilizzare i piselli freschi sgranati (sono facilmente reperibili a partire da giugno), oppure i pisellini surgelati, che mantengono intatte le loro proprietà nutrizionali. In tal caso, vi consigliamo di scottarli prima in acqua bollente per circa un minuto, per evitare che il ghiaccio fermi la cottura delle seppie.

Se non siete pratici nella pulizia delle seppie, potete rivolgervi al vostro pescivendolo di fiducia per acquistarle già pulite. In tal caso, chiedete di tenervi da parte la sacca contenente l’inchiostro: potrete utilizzarlo per preparare delle fantastiche linguine al nero di seppia, da servire da domenica e nelle occasioni speciali.

Le seppie con piselli sono un piatto diffuso in tutta l’Isola, ma le ricette non sempre coincidono. Molti amano prepararle senza pomodoro, così da esaltare il gusto del pesce, e utilizzare il classico Vermentino di Sardegna per accompagnare la cottura. Noi, naturalmente, vi consigliamo entrambe le varianti.