Descrizione

Gli shortbread salati sono una sfiziosa variante rustica dei classici shortbread dolci: dei biscotti al burro di origine scozzese, così morbidi e friabili da sciogliesi in bocca. Questi golosi frollini arricchiti con parmigiano grattugiato sono una vera goduria per il palato: fragranti, burrosi e invitanti, ideali da gustare come snack in qualsiasi momento della giornata.