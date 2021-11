Frolle alla crema pasticcera: deliziosi dolcetti dal cuore morbido

Descrizione

Le frolle alla crema pasticcera sono dei golosi dolcetti di pasta frolla dal ripieno cremoso, che potete preparare in innumerevoli varianti diverse e servire in svariate occasioni. La nostra ricetta prevede la preparazione di deliziosi cestini, semplici da farcire anche con l’aggiunta di altri ingredienti, come frutta fresca o frutta secca. Potete eventualmente decidere se preparare in alternativa dei biscotti ripieni, oppure personalizzare la ricetta optando per un diverso tipo di pasta frolla o di crema pasticcera.