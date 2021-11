Descrizione

Le olive schiacciate sott’olio sono un’antica specialità tipica del Sud Italia, diffusa Calabria, Puglia, Sicilia e non solo. Gli ingredienti che occorrono per prepararle sono in linea di base aglio, peperoncino e origano, a cui è possibile aggiungere in base alla ricetta anche semi di finocchio, pomodori secchi e pepe in grani. Stuzzicanti e ricche di gusto: ideali da gustare come antipasto o aperitivo.