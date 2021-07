Descrizione

I cantucci salati vegani sono dei gustosi biscotti con mandorle e olive nere, ideali da gustare come snack. Potete prepararli in pochi minuti e servirli durante un aperitivo, proporli con gli antipasti o portarli con voi fuori casa per uno spuntino pratico e veloce. Grazie alla doppia cottura, i cantucci salati diventano irresistibilmente croccanti, ottimi da servire anche con delle salse vegane, come la maionese di pomodorini.