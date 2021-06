Descrizione

Il sorbetto al basilico è una valida alternativa al gelato, ideale per chi vuole concedersi una pausa rinfrescante e leggera, a metà pomeriggio o la sera. Questo sorbetto aromatico è perfetto anche come dessert di fine pasto e potrete servirlo con successo in ogni occasione. Per prepararlo occorrono pochissimi ingredienti, al 100% di origine vegetale. Scoprite la ricetta e provatelo!