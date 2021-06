Descrizione

Il Mary Pickford è un cocktail ufficiale IBA fin dal 1961, oggi inserito nella categoria degli Unforgettables. Nato nel 1920 a Cuba, questo drink prende il nome dall’attrice Gladys Smith, in arte Mary Pickford, e si contraddistingue per il suo sapore deciso e aromatico. Preparatelo per l’aperitivo, seguendo la ricetta originale a base di rum, maraschino, ananas e granatina.