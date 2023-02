Come preparare i deliziosi ravioli con burro e pancetta, arricchiti con un cremoso ripieno di patate: una ricetta stuzzicante, invernale e ricca di gusto.

Come preparare la gustosa pasta al burro e tartufo nero: una ricetta cremosa e raffinata, perfetta da servire in un’occasione speciale.

Come preparare la gustosa pasta al burro e limone: una ricetta semplicissima e aromatica, perfetta da portare in tavola in qualsiasi occasione.