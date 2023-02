La Taverna da Oreste è un rinomato ristorante di Lazise che si affaccia sulla sponda orientale del Lago di Garda. Oltre al ristorante, La Taverna include anche cinque suite elegantemente arredate, che offrono l’opportunità di trascorrere un rilassante e confortevole soggiorno nel centro storico di Lazise.

Scopriamo insieme dove si trova precisamente il ristorante e quali sono i piatti in menù.

Location

La Taverna da Oreste si trova precisamente nello storico porto di Lazise, in via Fontana 32, dal quale è possibile osservare il celebre edificio monumentale Dogana Veneta risalente al 1300, oggi adibito a location per eventi, tra cui meeting, cene di gala, matrimoni. L’ambiente è intimo e accogliente: nella sala è presene un ampio camino che d’inverno scalda l’atmosfera, mentre nella bella stagione è possibile cenare all’aperto in riva al lago.

Menù

La Taverna di Oreste è fondamentalmente un ristorante di pesce, in cui è possibile gustare degli ottimi piatti preparati dallo chef con materie prime freschissime: pesce di lago e di mare, ma non solo. Il prezzo medio per un antipasto, una portata principale e bevande è di circa 50 euro.

Antipasti

Partiamo dagli antipasti, tra i quali spiccano le tante specialità preparate con il pescato del giorno. La vicinanza del lago si avverte dai primi antipasti proposti in menù: luccio in salsa Gardesana con polenta, polpettine croccanti di lavarello, a cui segue l’antipasto misto di pesce di lago.

La lista degli antipasti proseguono con delle proposte più tradizionali, tra cui le cappesante gratinate, il polipo arrostito con patate e olive, la pepata di cozze al pomodoro e le code di gambero alla catalana.

Per terminare, alcuni antipasti di terra tra i più classici: prosciutto crudo di Parma, parmigiana di melanzane e caprese di mozzarella e pomodori.

Primi piatti

L’elenco dei primi piatti si apre con il tradizionale risotto alla tinca, un classico piatto toscano diffuso in molte località lacustri, che si prepara con l’aggiunta dei bietole e pomodori.

Seguono il risotto con basilico e gamberi, gli gnocchi di pesce spada con granella di pistacchi e pomodori San Marzano, i ravioli di ricotta e trota aromatizzati al tartufo e infine due grandi classici: gli spaghetti alle vongole e gli spaghetti alla bottarga.

Se si vuole optare per un primo piatto di terra, è possibile scegliere tra dei semplici spaghetti al pomodoro e basilico, i bigoli all’Amarone e formaggio e le caramelle (ravioli) di carne conditi alla salvia.

Secondi piatti

Per quanto riguarda i secondi La Taverna di Oreste proposte una ricca varietà di specialità di mare alla griglia: sia pesci di lago, come il lavarello, la trota salmonata e le sarde di lago, ma anche orate, branzino, gamberi, scampi e calamari, eventualmente serviti anche come grigliata mista.

Dalla griglia si passa subito alla cucina tradizionale, con dei secondi di pesce che spaziano dal trancio di salmone arrostito su zucchine e menta, al rombo alla mediterranea cotto al forno, senza scordare alcuni classici tra i più amati di sempre, come la frittura di mista e gli scampi gratinati.

Chi volesse scegliere un secondo di carne può optare per una classica fiorentina, oppure per una costata o una tagliata di manzo alla griglia, da abbinare con uno dei contorni a scelta tra insalata mista, verdure di stagione o patate al forno.