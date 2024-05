Descrizione

Gli spaghetti alla malamocchina sono un gustoso primo piatto originario di Malamocco, antico quartiere veneziano situato nella parte centrale dell’Isola del Lido. Una specialità gastronomica tradizionalmente servita in occasione della Festa della Madonna di Marina, che si contraddistingue per il suo intenso e invitante profumo di mare. Gli spaghetti alla malamocchina, conditi con un prelibato sugo di pomodoro e cozze (o per meglio dire, peoci), sono un piatto imperdibile per chi ama la cucina marinara, semplicissimo da preparare e ideale da servire anche nelle occasioni speciali. Non perdetevi la ricetta!