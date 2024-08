Come è bene sapere cosa mangiare pre, è altrettanto importante scegliere cosa mangiare post-workout per ritrovare le energie senza vanificare ciò che si è fatto. Scoprite quali spuntini post allenamento scegliere, tra le varie idee!

Idee spuntini post-workout: quali scegliere?

Non solo carboidrati, anzi. Dopo il workout in palestra, che sia più o meno intenso, è fondamentale sapere cosa mangiare come spuntini sani e bilanciati. Il connubio carboidrati e proteine risulta essere quello più ottimale.

Perché? In questo modo, si crea un ambiente ormonale ideale per l’accumulo di glicogeno e la costruzione del muscolo. Grazie al consumo di questi due macronutrienti si ha un rilascio dell’insulina e dell’ormone della crescita. Per cui se si vuole massimizzare il risultato è importante fare attenzione al timing dei nutrienti e al tipo di nutriente consumato. Scoprite gli spuntini post-workout tra cui scegliere.

Banana e burro di arachidi

Dopo l’allenamento lo spuntino buono e gustoso ma soprattutto nutritivo è una banana con uno o due cucchiai di burro di arachidi. La banana è perfetta per fornirti carboidrati, potassio e magnesio, fondamentali per il recupero, mentre il burro di arachidi contiene proteine ​​e grassi essenziali. Semplice e buono, e poi se non vuoi le banane puoi usare un altro frutto.

Uova

Le uova sode sono perfette sia per praticità che per gusto, come spuntino post-workout. Il consiglio è abbinare anche una manciata di mandorle e due o tre carote per sentirsi sazi ed energici.

Toast di frutta

I toast sono un ottimo pasto post-workout perché li puoi comporre al meglio definendo le dosi di macronutrienti che più vi servono. Toast con miele, more e mandorle o toast con burro di arachidi cioccolato e fragole. Scegliete il pane germogliato o multicereali, avendo più proteine e fibre che darà maggior senso di sazietà.

Frullato proteico

Preparate uno smoothie con proteine ​​in polvere, latte o yogurt greco, frutta fresca e una manciata di spinaci o cavolo riccio. Questo fornisce aminoacidi per la riparazione muscolare, carboidrati per rifornire le riserve di glicogeno e vitamine e antiossidanti per supportare la salute generale.

Avocado toast con uova

‍

L’avocado toast è una delle pietanze migliori da mangiare dopo un allenamento: si tratta di un piatto completo, con proteine, grassi e carboidrati. Aggiungere delle uova strapazzate o soda per un’ulteriore fonte di proteine ​​e grassi sani. Questo spuntino è ottimo per sostenere il recupero e la rigenerazione muscolare.

Yogurt greco con frutta e muesli

‍

Altro spuntino post-workout lo yogurt greco con frutta fresca tagliata a pezzi e una manciata di granola. Lo yogurt greco fornisce proteine, mentre la frutta aggiunge carboidrati naturali e vitamine: scegliete i frutti di bosco e la granola che offre carboidrati complessi e fibre per una fonte di energia a rilascio lento.