A chi non è mai capitato di dover necessariamente andare a fare la spesa in un giorno festivo? A nessuno piace trascorrere i propri giorni liberi tra le corsie di un supermercato, ma talvolta è davvero inevitabile. Capita di non aver avuto abbastanza tempo in settimana o semplicemente di essersi scordati di prendere uno o più ingredienti fondamentali per preparare il piatto che ci si era prefissati di portare in tavola.

Qualunque sia la ragione, la soluzione è semplice: trovare un punto vendita aperto, possibilmente nelle vicinanze, così da non dover attraversare l’intera città. Se siete di Bari, ecco un elenco dei principali supermercati che saranno eccezionalmente aperti martedì 1 novembre 2022, in occasione di Ognissanti.

Supermercati aperti a Bari il 1 Novembre

Di seguito, vi forniamo un elenco dei supermercati che rimarranno aperti martedì 1 Novembre 2022 a Bari, nonostante sia un giorno festivo.

Gli orari indicati potrebbero essere soggetti a variazioni, per cui vi suggeriamo di verificare gli orari aggiornati direttamente nel sito del punto vendita, prima di recarvi a fare gli acquisti.

DOK

Alcuni punti vendita Dok rimarranno aperti dalle 08.00 alle 13.30, come da consueto orario festivo.

FAMILA

I punti vendita Famila in via della Resistenza 46 e in via Rosario Livatino 46 rimarranno aperti la mattina dalle 08.00 alle 13.30.

CONAD CITY

Il supermercato Conad City in viale Unità d’Italia 55/57 rimarrà aperto come da orario festivo dalle 09.00 alle 13.30, mentre quello in via Dante Alighieri 402 dalle 08.30 alle 13.30.

SPESA PIÙ

I punto vendita Spesa Più in via Giovanni Laterza 63 rispetterà il consueto orario di apertura festivo dalle 08.00 alle 13.30.

DESPAR

Il supermercato Despar in piazza Aldo Moro 49 rimarrà aperto tutto il giorno dalle 08.00 alle 20.00, mentre il punto vendita in via Nicolò Putignani 258 rimarrà aperto esclusivamente la mattina dalle 08.30 alle 13.30.

COOP

Il punto vendita Coop in via Niccolò Piccinni 180 sarà aperto dalle 08.30 alle 13.30.

EUROSPAR

Il supermercato Eurospar in via N. Cacudi ang. Via Vito Stifano rimarrà aperto la mattina dalle 08.00 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30.

DECÒ

Il supermercato Decò in via Abate Giacinto Gimma, 143/A145 rimarrà aperto la mattina dalle 08.30 alle 13.30.

EUROSPIN

I punti vendita Eurospin rimarranno aperti come da orario festivo dalle 08.30 alle 13.30, mentre altri osserveranno anche l’orario di apertura pomeridiano dalle 16.00 alle 20.00. Consigliamo di verificare gli orari dei vari punti vendita sul sito ufficiale Eurospin.

LIDL

I punti vendita Lidl in via di Maratona 3 e presso strada San Giorgio Martire 19/17 rimarranno aperti con orario continuato dalle 09.00 alle 21.00.