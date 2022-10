L'elenco completo dei supermercati di Napoli che saranno aperti martedì 1 novembre 2022 in occasione di Ognissanti: info e orari di apertura.

Andare a fare la spesa all’ultimo minuto non è mai una buona idea. Quella che dovrebbe essere un’attività tutto sommato piacevole e rilassante, quando il tempo a disposizione è limitato si trasforma rapidamente in una fonte di stress. Correre tra le corsie di un supermercato a pochi minuti dalla chiusura è sicuramente poco gradevole, ma mai quanto dover girare l’intera città nei giorni festivi nel mero tentativo di trovare un punto vendita aperto.

La soluzione? Per quanto possa suonare scontato, organizzarsi tempestivamente e portare con sé una lista della spesa, che aiuta a limitare gli acquisti impulsivi. Nonostante ciò, a chi non è capitato di dover necessariamente fare la spesa o fare alcuni acquisti extra nei giorni festivi? Se siete di Napoli, ecco una lista dei supermercati che potete trovare aperti martedì 1 novembre 2022.

Supermercati aperti a Napoli il 1 Novembre

Ecco un elenco dei supermercati di Napoli che saranno aperti eccezionalmente martedì 1 Novembre 2022, in occasione di Ognissanti.

Vi ricordiamo che gli orari indicati potrebbero subire delle variazioni, pertanto vi consigliamo di consultare sul momento gli orari aggiornati nel sito del punto vendita prescelto.

MD

I punti vendita MD saranno aperti dalle 9 alle 20, a eccezione di alcuni punti vendita che rimarranno aperti solamente la mattina fino alle 13.

LIDL

Il punto vendita Lidl in via Nazionale delle Puglie 282 rimarrà aperto con orario continuato dalle 08.00 alle 21.00.

SIGMA

I supermercati della catena Sigma saranno aperti continuativamente dalle 08.00 alle 20.00, come da consueto orario festivo.

SOLE365

I punto vendita Sole365 in via Incoronata 14/16 e in corso Vittorio Emanuele 677 rispetteranno i consueti orari di apertura dalle 07.00 alle 22.00.

DESPAR

Il supermercato Despar in via Santa Lucia 24 rimarrà esclusivamente la mattina dalle 08.00 alle 13.00.

CONAD

Il punto vendita Conad in Via Padre Luigi Tosti 119 sarà aperto dalle 09.00 alle 14.00.

CRAI

Il supermercato Crai in via dei Cimbri 11 rimarrà aperto la mattina dalle 08.30 alle 14.00.

PAM

Il supermercato Pam in via Francesco Giordani 10 rimarrà aperto dalle 08.00 alle 13.30.

SUPERÒ

Il punto vendita Superò in vico San Domenico Soriano 20A rimarrà aperto continuativamente dalle 08.00 alle 22.00.

CARREFOUR

Il punto vendita Carrefour Express in via Raffaele Morghen 28/30 rispetterà l’orario di apertura continuato dalle 07.00 alle 22.00.