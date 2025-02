Un nuovo punto vendita per Tigros

Mercoledì 19 febbraio, Tigros ha inaugurato un nuovo supermercato ad Abbiategrasso, situato in Viale Giotto all’angolo con Via Grandi. Questo è il settantasettesimo punto vendita della catena varesina e rappresenta un passo significativo nell’espansione dell’azienda nel Milanese. Con un’offerta che si adatta alle necessità dei consumatori, Tigros si propone di diventare un punto di riferimento per la spesa quotidiana.

Prodotti freschi e di qualità

Il nuovo supermercato offre una vasta gamma di prodotti freschi, selezionati con cura per garantire la massima qualità. I clienti possono trovare oltre 3.000 articoli nei reparti ortofrutta, panetteria, macelleria, gastronomia e pescheria. Tigros si impegna a fornire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, senza dover attendere promozioni temporanee. Tra le offerte permanenti, si possono trovare frutta e verdura a 1 euro, hamburger di Scottona a 6 euro e petto di pollo a 9,90 euro al kg.

Un’esperienza di acquisto unica

Il supermercato è progettato per offrire un’esperienza di acquisto piacevole e conveniente. I clienti possono approfittare di un ampio parcheggio, casse self-service e un’area dedicata alla bellezza e al benessere. Inoltre, è presente un bar ristorante, Buongusto, che propone piatti preparati al momento con ingredienti freschi. Ogni settimana, il menù cambia, offrendo nuove ricette per colazione, pranzo e aperitivo. Il servizio take away è disponibile con sconti sui piatti del giorno.

Offerte speciali per l’apertura

In occasione dell’apertura, Tigros ha lanciato il volantino “Follie d’Apertura”, che offre sconti fino al 50% su numerosi prodotti. Fino al termine della promozione, i clienti possono approfittare di sconti del 30% su articoli selezionati nei reparti di macelleria, gastronomia, panetteria e pescheria. È un’opportunità imperdibile per scoprire la qualità dei prodotti Tigros a prezzi vantaggiosi.

Innovazione e sostenibilità

Il nuovo supermercato non è solo un luogo di acquisto, ma anche un esempio di innovazione e sostenibilità. Tigros offre il servizio di scontrino digitale, che consente ai clienti di ricevere il proprio scontrino via email, riducendo l’uso della carta. Inoltre, il punto vendita è attrezzato per accettare pagamenti moderni, come Satispay, e per il pagamento delle bollette.

Conclusione

Con l’apertura di questo nuovo supermercato, Tigros dimostra il proprio impegno nel fornire prodotti freschi e di qualità, insieme a un servizio clienti eccellente. I consumatori di Abbiategrasso possono ora godere di un’ampia scelta di prodotti a prezzi competitivi, in un ambiente accogliente e innovativo.