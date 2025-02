Che cos’è l’oro commestibile?

L’oro commestibile, noto anche come oro alimentare, è un metallo prezioso utilizzato in cucina per decorare piatti e dolci. Questo oro deve essere puro, senza aggiunta di altri metalli, e lavorato in strutture autorizzate per garantire la sua idoneità al consumo umano. Classificato come colorante alimentare dall’Unione Europea con la sigla E175, l’oro non ha alcun sapore né odore, risultando insapore e impercettibile al palato quando utilizzato in spessori sottili. La sua presenza nei piatti è puramente estetica, destinata a stupire e attrarre l’attenzione dei commensali.

Un viaggio nella storia dell’oro in cucina

La storia dell’oro commestibile è affascinante e affonda le radici nell’Antico Oriente e nell’Egitto del II millennio a.C., dove si credeva avesse proprietà benefiche. L’uso dell’oro per decorare i cibi è documentato anche nel mondo greco-romano e nelle corti medievali, dove veniva utilizzato per impressionare gli ospiti durante sfarzosi banchetti. Ricettari storici, come quelli di Maestro Martino e Bartolomeo Scappi, testimoniano l’uso dell’oro nelle preparazioni gastronomiche, dimostrando che questo metallo prezioso ha sempre avuto un posto speciale nella cucina di lusso.

Il ritorno dell’oro nella cucina moderna

Negli anni ’80, il celebre chef Gualtiero Marchesi ha riportato l’oro in cucina con il suo famoso risotto oro e zafferano, un piatto che ha catturato l’attenzione internazionale e ha aperto la strada a un nuovo modo di concepire l’uso dell’oro nei ristoranti di alta classe. Da allora, molti chef hanno seguito il suo esempio, creando piatti sempre più lussuosi e stravaganti. Ristoranti come Serendipity 3 a New York e il noto chef Salt Bae hanno fatto dell’oro un marchio distintivo, utilizzandolo per attrarre clienti e creare un’esperienza culinaria unica. Tuttavia, l’oro non è solo per i ristoranti di lusso; anche locali più accessibili stanno iniziando a sperimentare con questo metallo prezioso, come dimostra il ristorante Pizzadoro a Firenze, dove l’oro è presente in ogni piatto, dalla pizza ai dessert.