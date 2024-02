Descrizione

Facile da preparare e pronta in pochi minuti, la torta al cioccolato in tazza, senza farina, lievito e uova, è un dolce invitante e senza glutine. Ideale per chi va sempre di fretta o per chi ha un’improvvisa voglia di zucchero. Il suo gusto è intenso, particolarmente amato dai bambini ma anche dai più grandi.

Come suggerisce lo stesso nome e, a differenza delle tradizionali torte, si presenta all’interno di una tazza, come quelle che vengono usate durante la colazione per servire latte, tè o tisane. Il risultato finale è quindi molto originale e gradevole già alla vista.