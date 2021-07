Il modo migliore per concludere una cena romantica, è provare le fragole ricoperte di cioccolato fondente.

Una torta per allietare gli ospiti durante il tè pomeridiano, è semplice e cremosa, a base di fragole.

Fragole, meringhe e panna, per una esplosione di gusto con la torta Pavlova!

Il gelato alla fragola è perfetto per tutti, per grandi e piccini, come si prepara?