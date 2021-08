Descrizione

La torta mimosa vegana è una deliziosa e leggera variante della classica torta mimosa, preparata senza l’aggiunta di latte, burro e uova. Questo dessert richiama nell’aspetto il fiore simbolo della festa della donna, ma nulla vieta di servirlo anche in altre occasioni. Per preparare la torta mimosa occorrono tre componenti: il pan di Spagna, la crema e la bagna. Scoprite come prepararla seguendo le nostre indicazioni.