Il risotto ai funghi galletti è un piatto di effetto ma molto semplice, in grado di conquistare sia gli amanti dei funghi sia tutti gli altri ospiti, grandi e piccini.

Quali sono gli ingredienti e come preparare la tipica focaccia genovese.

La ricetta facile e veloce delle polpette di ceci e pomodori secchi: semplicissime da preparare e ricche di gusto, ideali da servire come antipasto o secondo.

La ricetta semplice e sfiziosa delle polpette di ceci fritte: delle gustose crocchette vegetariane fritte, ideali da servire come antipasto o finger food.

Come preparare la cremosa e aromatica salsa per falafel allo yogurt e menta, utilizzando il Bimby: deliziosa e leggera, pronta in pochissimi minuti.