Un dolce soffice e scenografico, ideale per ogni occasione

Ingredienti per la torta rovesciata con prugne fresche

Per preparare una deliziosa torta rovesciata con prugne fresche, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Gli ingredienti principali includono:

500 g di prugne fresche

200 g di zucchero

150 g di burro

3 uova

250 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Scorza di limone o vaniglia per aromatizzare

Questi ingredienti ti permetteranno di ottenere una torta soffice e profumata, perfetta per ogni occasione.

Preparazione della torta rovesciata

La preparazione della torta rovesciata con prugne fresche è semplice e veloce. Inizia preriscaldando il forno a 180°C. Nel frattempo, prepara la teglia: sciogli il burro e versalo sul fondo, aggiungendo uno strato di zucchero. Disponi le prugne fresche, tagliate a metà, sopra il burro e lo zucchero. Questo passaggio è fondamentale per ottenere l’effetto caramellato che rende la torta così speciale.

In una ciotola a parte, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il burro fuso e mescola bene. Setaccia la farina con il lievito e il sale, quindi incorpora gradualmente al composto di uova. Infine, aggiungi la scorza di limone o la vaniglia per un tocco aromatico.

Versa l’impasto sopra le prugne nella teglia e inforna per circa 40-45 minuti, o fino a quando la torta non risulta dorata e uno stecchino inserito al centro esce pulito. Una volta cotta, lascia intiepidire la torta per qualche minuto prima di rovesciarla su un piatto da portata.

Varianti e consigli per servire

La torta rovesciata con prugne fresche è estremamente versatile. Puoi sostituire le prugne con altre frutta di stagione, come pesche, albicocche o mele, per variare i sapori. Se desideri un tocco speziato, aggiungi un pizzico di cannella o cardamomo all’impasto. Per una consistenza croccante, considera di incorporare noci tritate.

Questo dolce è perfetto da servire tiepido o a temperatura ambiente, magari accompagnato da un ciuffo di panna montata o una pallina di gelato alla vaniglia. La torta si conserva bene per 2-3 giorni a temperatura ambiente, sotto una campana per dolci, o fino a 5 giorni in frigorifero.

In conclusione, la torta rovesciata con prugne fresche è un dolce che unisce semplicità e gusto, ideale per colazione, merenda o come dessert dopo un pasto. Provala e lasciati conquistare dalla sua morbidezza e dal suo sapore avvolgente!