Origini della torta rustica di fagiolini

La torta rustica di fagiolini è un piatto tipico della tradizione siciliana, in particolare dell’entroterra ennese. Questa ricetta affonda le radici nella cultura contadina, dove i lavoratori portavano con sé un pasto nutriente durante le lunghe giornate nei campi. Le massaie preparavano con cura queste delizie, utilizzando ingredienti freschi e di stagione, spesso variando a seconda delle disponibilità.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questa torta rustica per sei persone, avrai bisogno di:

Fagiolini freschi

Formaggio primo sale

Pancetta di maiale

Uova

Pasta sfoglia

Olio extravergine d’oliva

Aglio

Pepe nero

Parmigiano reggiano

Il tempo di preparazione è di circa 30 minuti, con un tempo di cottura di 30 minuti. Inizia lavando e pulendo i fagiolini, lessandoli in acqua salata. Una volta cotti, scolali e lasciali raffreddare. In una padella, scalda l’olio con uno spicchio d’aglio e aggiungi i fagiolini, insaporendoli con pepe e olio. Dopo averli fatti raffreddare, unisci parmigiano, uova e pancetta stufata, mescolando bene.

Assemblaggio e cottura

Stendi un foglio di pasta sfoglia in una pirofila e bucherellalo con una forchetta. Distribuisci metà del formaggio primo sale sul fondo, poi versa il composto di fagiolini e pancetta, coprendo con il restante formaggio. Adagia l’altro foglio di pasta sfoglia sopra il ripieno, sigillando bene i bordi. Spennella la superficie con una miscela di acqua e olio per ottenere una doratura perfetta.

Cuoci in forno ventilato a 170 gradi per 25-30 minuti, fino a quando la torta non risulta dorata e croccante. Una volta sfornata, lasciala raffreddare prima di servirla. Questa torta rustica è ideale da accompagnare con una salsa maionese o delle patatine fritte, rendendola perfetta per un picnic o una scampagnata con amici e famiglia.