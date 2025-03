Una ricetta semplice per una torta salata perfetta per ogni occasione

Ingredienti per la torta salata

Per preparare una deliziosa torta salata con patate e salsiccia, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia

500 g di patate a pasta gialla

200 g di salsiccia fresca

150 g di provola

50 g di Parmigiano reggiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva

Pepe q.b.

Preparazione della torta salata

Iniziamo con la preparazione delle patate. Cuocile al vapore con la buccia fino a quando non saranno morbide. Una volta cotte, sbucciale e schiacciale in una ciotola. Aggiungi un filo d’olio e pepe a piacere, mescolando bene per amalgamare gli ingredienti. Questo passaggio è fondamentale per ottenere un ripieno saporito e ben legato.

Prendi una teglia da crostata e fodera il fondo con il rotolo di pasta sfoglia. Assicurati di bucherellare il fondo con una forchetta per evitare che si gonfi durante la cottura. Distribuisci uniformemente le patate schiacciate sulla base, quindi aggiungi la salsiccia sbriciolata e la provola tagliata a cubetti. Infine, spolvera con il Parmigiano reggiano grattugiato per una gratinatura dorata e croccante.

Cottura e conservazione

Cuoci la torta salata in forno preriscaldato a 170 gradi in modalità ventilata per circa 35 minuti, o fino a quando la superficie non sarà dorata. Una volta cotta, puoi servirla tiepida o fredda, a seconda delle tue preferenze. Questa torta salata si conserva in frigorifero per 5 giorni e può essere riscaldata in forno a 150 gradi per 10 minuti prima di essere servita.

Se desideri conservarla più a lungo, puoi congelarla già porzionata. In questo modo, potrai scongelare solo la quantità necessaria, mantenendo intatta la freschezza del piatto. La torta salata con patate e salsiccia è perfetta per un pranzo veloce, un picnic o come piatto da buffet.

Varianti della ricetta

Questa ricetta è molto versatile. Puoi sostituire la salsiccia di maiale con cubetti di pancetta o speck per un sapore diverso. Se preferisci un ripieno più morbido, puoi utilizzare la mozzarella al posto della provola. Per un tocco affumicato, prova a usare la provola affumicata. Inoltre, se ami le torte salate, potresti voler provare varianti con verdure, come la torta salata con ricotta e spinaci o quella con melanzane.