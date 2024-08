Prima di partire per le vacanze puntualmente restano molti alimenti in frigo, dunque, è bene sapere quali ricette fare “svuotafrigo” per far sì che non venga sprecato nulla. Scoprite di seguito tre idee facili e gustose!

Tre ricette Svuotafrigo prima di partire per le vacanze: consigli e idee gustose

Se siete pronti per la partenza per le vacanze estive e avete ancora qualcosa in frigo, la soluzione giusta e anti spreco è preparare le classiche ricette svuotafrigo, proprio prima della partenza, per non lasciare nulla di deteriorabile a casa, che vada anche oltre la scadenza e poi al vostro ritorno non potrete più mangiarlo! Ecco le nostre tre ricette “svuotafrigo”.

Torte salate

Come prima ricetta svuotafrigo sono perfette le torte salate quando dovete consumare qualsiasi formaggio rimasto in frigo, da associare anche alle verdure. Per fare prima se non avete voglia di fare l’impasto, potete acquistare della pasta sfoglia o un rotolo di pasta per pizza e metterci tutti i formaggi (ed eventuali salumi) che dovete consumare.

Piatti leggeri

Con buone probabilità la quantità di verdura presente in frigorifero prima di partire per le vacanze sembrerà troppa per essere consumata in così poco tempo. Il segreto però è quello di renderla il più leggera possibile per riuscire a consumarla al meglio. Se si tratta di melanzane o zucchine la soluzione e grigliarle e condirle con olio, basilico.

Pomodori, cetrioli e ortaggi commestibili a crudo si possono trasformare in insalata. Quanto alla frutta consumatela fresca o, al massimo, sotto forma di macedonia.

Maxi polpettone

Se invece il problema è che hai acquistato troppa carne o troppo pesce e devi partire quindi tutto ciò non può restare in frigo, oltre la data di scadenza, ecco la soluzione con un’altra idea originale. Altra ricetta “svuotafrigo” e gustosa da preparare con carne o pesce prevede di realizzare ottime polpette oppure un gustoso maxi polpettone. Basterà cuocerli, sminuzzarli e poi unire uova, formaggio grattugiato, erbe e spezie a piacere!