Come conservare gli asparagi in freezer: consigli e metodi utili

Sapete che per la conservazione degli asparagi è possibile anche congelarli? In questo modo non solo ridurrete gli sprechi alimentari ma avrete asparagi a disposizione tutto l’anno. Per mantenere al meglio il loro sapore ed eliminare gli enzimi che portano al deterioramento, potete congelare gli asparagi in freezer: dureranno dai 6 agli 8 mesi. Potete farlo sia da crudi, sia leggermente cotti, dopo averli sbollentati leggermente, ecco come conservarli in freezer.

Congelare gli asparagi crudi è davvero molto semplice. Per prima cosa è necessario lavarli, sotto l’acqua corrente e con attenzione. Eliminate il gambo, che è la parte più dura, difficile da utilizzare in cucina. Asciugateli bene con della carta assorbente o un canovaccio pulito e conservateli in freezer dentro ai sacchetti gelo.

Infine preparate delle porzioni omogenee, in modo che possiate scongelare gli asparagi all’occorrenza, anche solo in parte.

Come conservare gli asparagi cotti in freezer

Per gli asparagi cotti la conservazione in freezer è sempre semplice ma richiede qualche minuto in più. In questo caso, infatti, è meglio seguire questi passaggi:

Lavate tutti i germogli sotto l’acqua corrente fredda ed assicuratevi che non siano rimasti residui di terra o altre impurità. Tagliate i gambi con un coltello affilato: sono la parte più dura, difficilmente riuscirete a riutilizzarli in cucina.

Sbollentare: portate una pentola d’acqua ad ebollizione. Deve essere capiente e riempita fino a circa 3/4, per lessare leggermente gli asparagi. Immergete un mazzetto per volta e lasciateli in acqua circa 3 minuti, prima di scolarli.

Nel frattempo, preparate una ciotola o una pentola con acqua fredda e cubetti di ghiaccio. Dopo averli lessati, metteteli qui per uno shock termico che ne bloccherà la cottura.

Metterli in freezer: una volta raffreddati, gli asparagi possono essere congelati in freezer. Utilizzate dei sacchetti di plastica e divideteli in mazzetti. Prima di riporli nel congelatore, è importante assicurarsi di aver fatto uscire tutta l’aria, al momento della chiusura. Quando vi serviranno potrete toglierli da freezer e cuocerli in pentola senza attendere lo scongelamento.