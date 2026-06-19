Tubettoni con crema di lenticchie e cozze: ricetta elegante e pratica

La combinazione di legumi e frutti di mare è una strada golosa della tradizione mediterranea: in questa versione i tubettoni incontrano una vellutata di lenticchie resa sapida e profumata dal prezioso liquido di cottura delle cozze. Il procedimento sfrutta due principi fondamentali: il contrasto tra la cremosità della crema di legumi e la texture carnosa dei molluschi, e l’uso del brodo delle cozze per insaporire senza aggiungere sale.

Il risultato è un primo piatto elegante ma realizzabile in casa con pochi accorgimenti.

Ingredienti essenziali per 4 persone

Per rispettare la struttura del piatto è utile scegliere ingredienti semplici ma di qualità: 320 g di pasta formato tubettoni200 g di lenticchie (preferibilmente piccole o rosse decorticate), 1 kg di cozze fresche2 spicchi d’aglio, mezzo bicchiere di vino bianco secco, un ciuffo abbondante di prezzemolo, olio extravergine d’oliva, peperoncino a piacere, sale e pepe nero. Le lenticchie rosse decorticate accorciano i tempi e danno una crema più liscia, mentre le varietà piccole mantengono un sapore più terroso: scegliete in base al tempo a disposizione e al risultato desiderato.

Procedimento dettagliato: dalla cottura delle lenticchie all’assemblaggio

Iniziate lavando le lenticchie sotto acqua corrente e cuocendole in acqua fredda con uno spicchio d’aglio intero e qualche gambo di prezzemolo: questo passaggio aromatizza senza ricorrere al sale che potrebbe indurire le bucce. Cuocete a fiamma dolce finché risultano molto morbide (20-25 minuti per lenticchie piccole, meno per quelle rosse). Mentre le lenticchie cuociono, pulite le cozze rimuovendo il bisso e raschiando i gusci; apritele in una padella con olio, aglio, peperoncino e vino bianco, coprendo fino all’apertura completa: conservate il liquido di cottura filtrato con cura, perché è la chiave della sapidità del piatto.

Preparare la vellutata di lenticchie

Una volta cotte, eliminate l’aglio e i gambi di prezzemolo dalle lenticchie e frullatele nel bicchiere del frullatore a immersione aggiungendo metà del liquido filtrato delle cozze e un filo d’olio extravergine a crudo. Frullate fino a ottenere una crema liscia e densa: se la consistenza è troppo compatta, diluite con altro liquido delle cozze. Non salate la vellutata prima dell’assaggio, perché l’acqua dei mitili fornisce già una componente salina significativa.

Cuocere i tubettoni e completare la mantecatura

Portate a bollore una pentola con acqua leggermente salata (usate poco sale) e cuocete i tubettoni. Scolateli a metà del tempo indicato sulla confezione e trasferiteli nella padella dove avete cotto le cozze, aggiungendo il liquido rimasto. Qui si applica la tecnica del risottaremuovete frequentemente la pasta in modo che rilasci amido e assorba i sapori. Quando la pasta è quasi al dente, unite la vellutata di lenticchie e le cozze sgusciate, mescolando fuori dal fuoco per completare la mantecatura e ottenere una salsa lucida che avvolga i formati corti.

Finitura e consigli dello chef

Impiattate subito e completate con una generosa spolverata di prezzemolo fresco tritato e un giro d’olio a crudo. Se volete variare: le penne rigate o la pasta mista tradizionale raccolgono bene la crema; le calamarate spezzate offrono un’alternativa rustica. Se usate lenticchie in barattolo, sciacquatele accuratamente prima di frullare; ricordate sempre di assaggiare prima di correggere di sale per non sovrapporre la sapidità naturale delle cozze.

Se avanza della vellutata, non mescolatela direttamente alla pasta avanzata: conservarla separata permette di servirla come zuppetta tiepida il giorno stesso, arricchendola con le cozze avanzate o con crostini croccanti. Questo piatto dimostra come una tecnica semplice — sfruttare il liquido dei molluschi e il rilascio di amido della pasta — possa trasformare ingredienti umili in una portata dall’aspetto e dal sapore da ristorante.