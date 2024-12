Valorizzare la stagionalità della frutta e verdura biologica in Italia

Scopri come il progetto It's Bio sta trasformando l'esperienza d'acquisto dei consumatori

Il progetto It’s Bio e la sua importanza

Il progetto It’s Bio rappresenta un’iniziativa fondamentale per la promozione della frutta e verdura biologica in Italia, Belgio e Grecia. Questo progetto europeo si concentra sulla valorizzazione della stagionalità dei prodotti ortofrutticoli, evidenziando i benefici in termini di salubrità e sostenibilità ambientale. Durante un recente evento tenutosi presso lo spaccio aziendale di Apofruit a Longiano, il direttore marketing Paolo Pari ha sottolineato l’importanza di fornire ai consumatori informazioni chiare e immediate per migliorare la loro esperienza d’acquisto.

Allestimenti e ricettari per i consumatori

Per valorizzare al meglio la stagionalità, è stato realizzato un allestimento dedicato che include uno spazio con i principali prodotti di stagione, accompagnato da cartelli informativi sui consigli d’uso in cucina e suggerimenti per la conservazione. Inoltre, è stato creato un totem informativo che mette in evidenza la stagionalità di frutta e verdura, insieme a un pratico ricettario. Queste iniziative non solo educano i consumatori, ma li coinvolgono attivamente nel processo di acquisto, rendendo l’esperienza più interattiva e consapevole.

Il ruolo delle organizzazioni di produttori

L’AOP Gruppo Vi.Va., che riunisce 12 organizzazioni di produttori, gioca un ruolo cruciale nel progetto It’s Bio. Con circa 23.000 ettari coltivati, di cui 15.000 dedicati a frutticole e oltre 8.000 a orticole, queste organizzazioni sono fondamentali per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici. Mario Tamanti, rappresentante di AOP Viva, ha evidenziato come il punto vendita di Longiano rappresenti un esempio di rapporto diretto tra produttore e consumatore, con il biologico che incide per circa il 45% delle vendite totali.

Attenzione alla sostenibilità e alla tracciabilità

Oggi, i consumatori sono sempre più attenti ai valori della sostenibilità, stagionalità e tracciabilità dei prodotti. Questi elementi sono centrali nell’offerta di prodotti biologici e sono stati messi in evidenza durante l’evento di Longiano. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il punto vendita ha deciso di valorizzare ulteriormente la stagionalità dei prodotti attraverso speciali allestimenti e materiali promozionali, inclusi ricettari che incoraggiano l’uso di ingredienti freschi e di stagione.

Il mercato del biologico in crescita

Il mercato del biologico ha mostrato segnali di crescita nel 2024, seppur in modo contenuto. Paolo Pari ha sottolineato l’importanza di iniziative come It’s Bio, che non solo educano il pubblico sui benefici dei prodotti biologici, ma coinvolgono anche i consumatori direttamente nel punto vendita. Questo approccio mira a rendere la spesa quotidiana un’esperienza più consapevole e informata, contribuendo a una maggiore diffusione dei prodotti biologici sul mercato.