Il settore dei funghi in Castiglia-La Mancia: sfide e opportunità

Un settore in crescita ma sotto pressione

Il settore dei funghi in Castiglia-La Mancia rappresenta un’importante risorsa economica per la regione, con un fatturato annuo di circa 120 milioni di euro e una produzione che supera le 78.000 tonnellate. Tuttavia, le aziende produttrici si trovano ad affrontare una serie di sfide legate alla carenza di materia prima, in particolare la paglia da cereali, essenziale per la produzione di compost. Questa situazione ha costretto molte imprese a rivedere le proprie strategie per mantenere la redditività.

Le cause della crisi: siccità e costi crescenti

Secondo Miguel Martínez, direttore della Champiñones Emar, la crisi è iniziata circa una stagione e mezza fa, quando la siccità ha ridotto la disponibilità di paglia. La qualità e le proprietà della materia prima necessaria per la coltivazione dei funghi sono diminuite, portando a rese inferiori e, di conseguenza, a una riduzione della redditività. Le aziende stanno quindi considerando nuovi investimenti per compensare un calo della produzione che si attesta tra il 15 e il 20%.

Strategie per affrontare la carenza di materia prima

Nonostante le difficoltà, le catene di supermercati hanno mostrato comprensione per la situazione, aumentando i prezzi dei funghi per compensare la carenza di produzione. Tuttavia, i produttori avvertono che ci vorrà tempo per tornare ai livelli di redditività precedenti, a causa dell’aumento dei costi non solo della paglia, ma anche del salario minimo e del prezzo del gasolio. La speranza è che la qualità della paglia migliori nella prossima stagione, permettendo di recuperare le rese precedenti.

Consumo di funghi: una stabilità incoraggiante

I dati del 2023 mostrano che, nonostante un aumento del prezzo del 6,2%, il consumo di funghi freschi è rimasto stabile, a differenza di altre categorie di verdure. I consumatori spagnoli stanno diventando sempre più consapevoli dei benefici nutrizionali dei funghi, contribuendo a mantenere stabili gli acquisti. Non solo i funghi bianchi e Portobello, ma anche varietà come Shiitake e Pleurotus stanno guadagnando popolarità.

Prospettive future e necessità di contratti a lungo termine

Le previsioni per la prossima stagione dei cereali sono positive, con un aumento previsto del 128% nella produzione di cereali per il periodo autunno-invernale 2024/25. Questo dovrebbe portare a una maggiore disponibilità di paglia per il settore dei funghi. Tuttavia, è fondamentale che i produttori di funghi stabiliscano contratti a medio termine con i fornitori di paglia per garantire una fornitura costante, specialmente in caso di futuri periodi di siccità. La collaborazione tra produttori e fornitori sarà cruciale per mantenere la produzione e soddisfare la domanda dei consumatori.