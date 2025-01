Una torta semplice da preparare, perfetta per ogni occasione e irresistibile per gli amanti dei dolci.

Ingredienti per la torta di nocciole e cioccolato fondente

Per realizzare questa deliziosa torta, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

200 g di cioccolato fondente

150 g di nocciole tostate

150 g di zucchero

100 g di burro

3 uova

100 g di farina

1 cucchiaino di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Preparazione della torta

Iniziamo la preparazione della torta di nocciole e cioccolato fondente. Prima di tutto, sciogli il cioccolato fondente insieme al burro a bagnomaria, mescolando fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. In una ciotola a parte, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il cioccolato fuso e mescola bene.

In un’altra ciotola, unisci la farina, il lievito e il sale. Incorpora gradualmente gli ingredienti secchi al composto di cioccolato, mescolando delicatamente per evitare grumi. Infine, aggiungi le nocciole tritate grossolanamente e mescola fino a ottenere un impasto omogeneo.

Cottura e presentazione

Versa l’impasto in una teglia precedentemente imburrata e infarinata e inforna a 180°C per circa 25-30 minuti. La torta sarà pronta quando la superficie risulterà dorata e si sarà formata una crosticina croccante, mentre all’interno rimarrà morbida. Una volta sfornata, lasciala raffreddare nella teglia per qualche minuto prima di trasferirla su una gratella.

Per servire, puoi spolverare la torta con zucchero a velo o accompagnarla con una pallina di gelato alla vaniglia o un ciuffo di panna montata. Questa torta è perfetta per ogni occasione, che sia una merenda golosa o un dessert per una cena informale.

Varianti e conservazione

Se desideri variare la ricetta, puoi sostituire le nocciole con altre frutta secca come mandorle, noci o pistacchi. Un’altra interessante variante prevede l’aggiunta di un cucchiaio di caffè espresso nell’impasto, che esalta ulteriormente il sapore del cioccolato fondente. Per chi ha esigenze particolari, è possibile preparare una versione senza glutine sostituendo la farina con farina di mandorle o una miscela gluten free.

La torta di nocciole e cioccolato fondente si conserva bene a temperatura ambiente per 3-4 giorni, coperta con pellicola trasparente o in un contenitore ermetico. Se desideri conservarla più a lungo, puoi congelarla a fette e tirarla fuori un’ora prima di servirla.