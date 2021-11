Come preparare la polenta con ragù e formaggio gratinata al forno: un ricco e sostanzioso primo piatto invernale, perfetto per le grandi occasioni.

Come preparare in casa la deliziosa e invitante vellutata di finocchi con erbe aromatiche: una zuppa leggerissima, ideale da gustare con dei crostini.

Come preparare in casa la classica minestra di semolino, nella variante gustosa con brodo vegetale e parmigiano grattugiato.

Come cucinare il prelibato risotto alle bietole: un primo piatto leggero, vegetariano e senza glutine, ottimo da portare in tavola nella stagione fredda.

Come preparare il tradizionale risotto all’isolana con carni miste e formaggio: la ricetta tipica dell’Isola di Scala, invitante e ricca di gusto.

Come preparare in casa la leggera e invitante vellutata di cavolfiore e carote: cremosa e delicata, ottima da gustare calda con dei crostini.

Come preparare in casa la minestra di pasta mista con crostacei e pesci di scoglio: un primo piatto imperdibile per chi ama la cucina di mare.