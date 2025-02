Un'ottima ricetta per valorizzare le cime di rapa in cucina

Le cime di rapa: un ortaggio versatile

Le cime di rapa sono un ortaggio tipico della cucina italiana, particolarmente apprezzato nel sud del paese. Questo vegetale, ricco di nutrienti e dal sapore deciso, si presta a molteplici preparazioni, dalle più semplici come i contorni, fino a piatti più elaborati come le torte salate. In questo articolo, esploreremo una ricetta deliziosa e sana: la vellutata di cime di rapa, perfetta per le fredde giornate invernali.

Ingredienti per la vellutata di cime di rapa

Per preparare questa vellutata per quattro persone, avrai bisogno di:

600 grammi di cime di rapa

2 patate medie (circa 300 grammi)

Olio extravergine d’oliva

Aglio

Peperoncino

Grissini sbriciolati

Sale e pepe q.b.

Questi ingredienti semplici e genuini si combinano per creare un piatto ricco di sapore e salute, ideale per riscaldarsi durante l’inverno.

Procedimento per la preparazione

Iniziamo con la preparazione delle cime di rapa. Dopo averle lavate accuratamente, metti da parte le foglie più tenere. Cuoci le cime di rapa in acqua salata per qualche minuto, quindi trasferiscile in una ciotola con acqua e ghiaccio per mantenere il loro colore brillante. Nel frattempo, sbuccia le patate, tagliale a cubetti e cuocile nella stessa acqua di cottura delle cime di rapa.

In un padellino, fai soffriggere un po’ d’aglio e peperoncino in olio extravergine d’oliva. Aggiungi le cime di rapa più tenere che avevi messo da parte e lascia insaporire il tutto. Una volta cotte le patate, unisci le cime di rapa e le patate in un frullatore, aggiungendo un po’ dell’acqua di cottura per ottenere una consistenza cremosa.

Impiatta la vellutata e guarnisci con i grissini sbriciolati, le cime di rapa tenere e un filo d’olio extravergine d’oliva. Questo piatto non solo è un ottimo comfort food, ma è anche un modo per gustare un ortaggio ricco di proprietà nutritive.