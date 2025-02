Un classico della cucina italiana

La cucina italiana è famosa per le sue ricette tradizionali, che spesso vengono tramandate di generazione in generazione. Tuttavia, ci sono chef e cuochi che credono fermamente che sia possibile innovare senza snaturare i piatti classici. Rudy Ruggeri, un giovane pizzicarolo romano, è uno di questi. La sua proposta culinaria, le casarecce al ragù bianco, è un esempio perfetto di come un semplice dettaglio possa trasformare un piatto tradizionale in un’esperienza gastronomica unica.

Il ragù bianco: un condimento amato

Il ragù bianco è uno dei condimenti più apprezzati nella cucina italiana. Preparato con carne macinata, soffritto di verdure e un tocco di vino, questo sugo richiede una cottura lenta per permettere ai sapori di amalgamarsi perfettamente. Rudy, però, ha deciso di dare un colpo di scena al suo ragù, aggiungendo un ingrediente insolito: il blue shropshire, un formaggio erborinato scozzese. Questo formaggio, con la sua pasta color arancione e le venature di muffa roqueforti, è ancora poco utilizzato nella cucina italiana, ma Rudy lo considera uno dei suoi preferiti.

La ricetta delle casarecce al ragù bianco

Per preparare le casarecce al ragù bianco con blue shropshire, iniziamo con la preparazione del soffritto. Tagliate finemente sedano, carota e cipolla e ripassateli in padella con un filo d’olio fino a farli appassire. Aggiungete quindi il macinato di vitello e due foglie di salvia, rosolando la carne fino a ottenere una bella doratura. Sfumate con vino bianco e lasciate evaporare, quindi aggiungete brodo vegetale e continuate la cottura a fuoco dolce. Aggiustate di sale e pepe a piacere.

Nel frattempo, cuocete le casarecce in abbondante acqua salata. Una volta cotte, scolatele e unitele al ragù di vitello. Mantecate con un po’ di acqua di cottura e aggiungete il blue shropshire a scaglie, mescolando fino a ottenere una crema avvolgente che leghi la carne e la pasta. Infine, aggiungete due foglie di alloro per profumare il piatto e servite ancora fumante.

Un piatto sorprendente

Il risultato finale è un piatto sorprendente, dove il sapore ricco e grasso del blue shropshire si sposa perfettamente con la delicatezza del ragù bianco. Rudy definisce questa combinazione come “fotonica”, un’esplosione di sapori che conquista il palato. Questa ricetta non solo celebra la tradizione, ma la rinnova, dimostrando che anche i piatti più classici possono essere reinterpretati con creatività e passione.