Scopri come preparare una vellutata di zucca gourmet per le feste

Ingredienti per la vellutata di zucca

Per preparare una deliziosa vellutata di zucca con gamberi e pistacchi, avrai bisogno di:

1 kg di zucca

1 cipolla

1 porro

2 litri di brodo vegetale

200 ml di panna fresca

40 g di burro

3 foglie di alloro

Sale q.b.

Gamberi freschi (circa 300 g)

Pistacchi tritati (50 g)

Pasta sfoglia

Grana grattugiato

Pasta di tartufo (opzionale)

Preparazione della vellutata

Inizia con il preparare la vellutata. Rimuovi la calotta della zucca e svuotala con uno scavino, ottenendo circa 1 kg di polpa. In una casseruola capiente, soffriggi la cipolla e il porro tritati in 2 cucchiai di olio e 40 g di burro, insieme alle foglie di alloro, per circa 3-4 minuti. Aggiungi la polpa di zucca tagliata a pezzetti e lasciala insaporire per 2-3 minuti. Versare il brodo vegetale e cuocere a fuoco lento per circa 40 minuti, coprendo parzialmente la casseruola.

Preparazione dei gamberi e della pasta sfoglia

Nel frattempo, stendi la pasta sfoglia a uno spessore di 3-4 mm e ritaglia delle stelline. Pennella le stelline con un tuorlo d’uovo stemperato in poca acqua e cospargile di grana grattugiato. Inforna a 190 °C per 20 minuti. Per i gamberi, saltali in padella con una noce di burro per circa 1 minuto, aggiungi i pistacchi e un mestolo di brodo, cuocendo per ulteriori 2-3 minuti.

Impiattamento e presentazione

Per servire, versa un mestolo di vellutata in ogni piatto, aggiungi i gamberi con i pistacchi e guarnisci con le stelline di pasta sfoglia e crostini di pane rosolati al burro e tartufo. Questo piatto non solo è un vero e proprio comfort food, ma è anche perfetto per le occasioni speciali, come le festività natalizie.