I vini rosati sono molto amati principalmente per la loro freschezza, leggerezza e aroma unico. Non solo, questi vini offrono una grande varietà di abbinamenti gastronomici a tavola, scoprite i migliori!

Vini rosati: quali scegliere e gli abbinamenti a tavola

I vini rosati, tra i più amati soprattutto negli ultimi anni, vengono prodotti da una breve macerazione delle bucce delle uve rosse, da cui il vino prende questo colore rosa pallido/rosso corallo intenso. In epoca classica la maggior parte dei vini prodotti erano rosati, poiché le tecniche di vinificazione non permettevano di separare completamente le bucce dalle uve durante la fermentazione.

Ma il vero boom del vino rosato avvenne nel XX secolo grazie anche al turismo in Costa Azzurra, Francia, dove il vino rosato divenne sinonimo di eleganza e relax estivo. Ma quali sono i migliori abbinamenti a tavola con vini rosati?

Piatti di pesce

Tra gli abbinamenti perfetti a tavola coi vini rosati vanno benissimo i piatti a base di pesce alla griglia, salmone affumicato e sushi perché questi vini hanno una buona struttura e una leggera nota di acidità. Un rosato della Valle della Loira come un Sancerre o un Bardolino Chiaretto, per rimanere in Italia, sono scelte eccellenti.

Piatto principale

Per il piatto principale la scelta del vino rosato dipenderà dai piatti proposti. Piatti piccanti o esotici, come il cous cous, si abbineranno perfettamente con un rosé chiaro e chiaro. Per un piatto al sugo, o della cucina mediterranea, saranno preferibili vini rosati più potenti. Ideale per un barbecue, i rosé come Tavel o Bandol si abbinano molto bene anche con carne e pesce alla griglia, ratatouille, lasagne o anche pizza.

Cucina Asiatica

La cucina asiatica, con i suoi sapori speziati e dolci ma anche piccanti, beneficia della freschezza e della leggerezza di un buon rosato. Un pinot grigio ramato potrebbe essere ottimo abbinamento da proporre a tavola.

Carne

Perfetto l’abbinamento vino rosato per aperitivo con taglieri di affettati e salumi, da provare per esempio l’abbinamento con un Bolgheri Rosato, oppure l’abbinamento Cirò Rosato con Salsiccia Piccante Calabrese. Come aperitivo si può scegliere l’abbinamento vino rosato da Sagrantino e Prosciutto di Norcia e l’abbinamento Prosciutto di Parma con Vino Rosato Lambrusco di Sorbara Metodo Classico.

Formaggi

Come altri abbinamenti coi vini rosati potete provare il vino Aglianico Rosato accanto a formaggi freschi e di media stagionatura, oppure l’abbinamento vino rosato Lacryma Christi con formaggi a pasta filata come mozzarelle di Bufala, Burrata, Caciocavallo o Scamorza Affumicata.