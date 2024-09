Avete in casa piantine in basilico ma volete moltiplicare e coltivarle tutto l’anno? Scoprite allora alcuni suggerimenti e consigli su come fare nuove piantine di basilico!

Come fare nuove piantine di basilico: la tecnica della talea

Il basilico è tra le piantine più veloci e facili nel radicare, infatti, basta prendere un rametto e lasciarlo qualche giorno in acqua per veder spuntare le prime radici. Addirittura è in grado di dar vita a una nuova pianta persino partendo da una singola foglia. Scoprite allora come fare nuove piantine di basilico con la tecnica della talea.

Ecco i passaggi per la talea di basilico:

Prelevare un ramo di basilico, lungo almeno 10 cm. Scegliamo possibilmente una diramazione laterale.

Togliamo gran parte delle foglie. Lasciamo soltanto 2 o 3 palchi di foglie in alto, togliendo tutte le foglie sotto. Restano quindi 4 o 6 foglie.

Tagliamo il fusto al primo nodo partendo dal basso.

Immergiamo il rametto in acqua, bastano 3-4 cm di acqua per lasciar radicare.

Mettiamo nel terriccio. Dopo 7 giorni circa il rametto avrà emesso le radici. Possiamo piantarlo in un vasetto con terriccio universale. Interriamo il rametto lasciando fuori circa 3 cm di fusto libero e poi le foglie.

Una volta che la piantina è nel terriccio dobbiamo avere l’unica cura di mantenere umido il suolo, bagnando spesso. Possiamo trapiantarlo nel suo vaso definitivo o nell’orto dopo una decina di giorni circa. Per favorire il radicamento e velocizzare la talea si può immergere il rametto nel macerato di salice invece che nell’acqua, è un radicante naturale.

Il procedimento della talea può partire anche solo da una foglia di basilico. Ecco come fare:

Si stacca la foglia inclusa di picciolo.

Si lascia in acqua una settimana perché emetta le prime radichette

Si sposta nel terriccio.

Naturalmente dopo il radicamento impiegherà qualche settimana in più rispetto al rametto, ma il risultato finale sarà sempre una nuova piantina di basilico.

Come fare nuove piantine di basilico: tecniche e trucchetti

Come visto, riprodurre il basilico è molto semplice. Il metodo, come detto, parte dal preparare le talee. Bisogna dunque ricavare un germoglio ascellare di almeno una quindicina di centimetri dalla pianta madre. Come fare? Il trucchetto è partire dall’alto e contare quattro foglioline di basilico e rimuovete le altre, in modo che la talea si concentri a mettere le radici, anziché a curare e nutrire le foglioline.

A questo punto, quindi, preparate una vaschetta di plastica e foratela sui lati più lunghi. Nei buchi, poi, fate passare gli spiedini in modo da ricreare una sorta di griglia e fra un bastoncino e l’altro appoggiate le talee ricavate. Infine, aggiungete l’acqua. Ora il vostro basilico si riprodurrà autonomamente; l’importante è aspettare almeno 15 giorni affinché le talee inizino a fare le radici.