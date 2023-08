Champagne a tavola: quali sono i migliori abbinamenti

Bartending: il kit per affrontare la professione del barman Gli strumenti del mestiere sono degli alleati indispensabili per un bartender. Per questo un professionista del settore dovrebbe munirsi di un kit da barman, che contenga gli strumenti più importanti per lavorare in qualunque situazione.

Quando la chimica in cucina è amica Se è vero che tutto, nella vita, è una questione di chimica, tanto vale fare in modo che la chimica, in cucina, sia dalla propria parte.

Guida per l’illuminazione di uffici e ambienti di lavoro Illuminare a dovere un ambiente di lavoro è importante per migliorare la produttività e il comfort visivo dei dipendenti. Lo stesso principio è valido anche per chi lavora in smart-working e deve allestire a casa propria una zona che favorisca la concentrazione e la produttività.

Tisana ai chiodi garofano e limone per dimagrire: ricetta facile Come preparare in pochi minuti una deliziosa e aromatica tisana ai chiodi di garofano e limone: un infuso digestivo che aiuta anche a dimagrire.

Conservazione dei cavoletti di Bruxelles: metodi e consigli Come conservare correttamente i cavoletti di Bruxelles freschi per farli durare a lungo? Consigli, accorgimenti e metodi di conservazione efficaci.

Le migliori esperienze enogastronomiche da offrire Regalare un’esperienza enogastronomica è una bellissima idea per trascorrere del tempo di qualità in compagnia e per rendere felici le persone.

Intolleranza al lattosio: un problema sempre più diffuso L’intolleranza al lattosio è un problema più comune di quanto sembri, è quindi importante conoscerne gli effetti e il modo per evitare incidenti.

Golocious lancia la sua app: la parola d’ordine è “gamification”! L’app di Golocious include numerosi contenuti speciali, tra cui un social network (Gologram) e una piattaforma di gamification attraverso la quale gli iscritti (i “Golo-Heroes”) avranno accesso ad una serie di sconti e promozioni speciali.