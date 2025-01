Il vitello tonnato è un piatto tipico della cucina piemontese. Se volete provare a farlo a casa, dovete sapere che la ricetta è davvero facile e anche veloce! Ecco come si cucina, seguendo questi passaggi.

Vitello tonnato? Ecco la ricetta facile per Natale

Il vitello tonnato è conosciuto anche con il nome di vitel tonné, celebre secondo piatto di carne nato in Piemonte. In origine veniva preparato con gli avanzi della carne di vitello, cotti a lungo in modo da diventare davvero teneri e gustosi, a cui inizialmente venivano aggiunte le acciughe. Il tonno è stato aggiunto solo alla fine dell’Ottocento. Oggi lo si trova sempre sulle tavole di Natale.

Come preparare un ottimo vitello tonnato veloce? In primis state attenti alla scelta di un buon pezzo di vitello, per esempio il magatello: per la cottura è possibile procedere in una casseruola sul fuoco o anche al forno. La salsa invece è fatta di tonno e maionese. Ecco la ricetta facile per cucinarlo per le feste.

Ingredienti

700 g magatello

120 g tonno

120 g maionese

1 cipolla

20 g alici

15 g capperi sotto sale

un paio di spicchi d’aglio

salvia qb

sale qb

pepe qb.

Procedimento

Per preparare il vitello tonnato secondo la ricetta veloce per prima cosa rosolate bene, su ogni lato, il magatello in una pentola. All’interno di una pirofila predisponete un paio di spicchi di aglio, una cipolla e qualche foglia di salvia fresca: aggiungete il magatello, poi infornate a 250° per 40 minuti circa.

Allo stesso tempo preparate la salsa che vi servirà per realizzare la fase finale del vitello tonnato. In una ciotola versate il tonno sgocciolato: metteteci maionese, i capperi dissalati e i filetti di alice e frullate tutto. Dovete ottenere un composto cremoso e omogeneo.

Lasciate riposare la salsa in frigorifero, intanto togliete la carne dal forno e fatela raffreddare. Una volta raffreddata, tagliatela a fette sottili e distribuitele su di un piatto. Ricoprite tutto con la salsa preparata prima data dal mix di tonno, maionese, capperi e filetti di alice.

Consigli sul vitello tonnato

Il vitello tonnato si può servire come antipasto o come secondo, l’importante è che le fettine di carne siano sottili (se possibile tagliatele con l’affettatrice) e cotte al punto giusto, per amalgamarsi al meglio con la salsa, ed essere più saporite al gusto.