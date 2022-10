5 piccoli elettrodomestici per preparare cibi sani e gustosi

La cucina per molti è una vera e propria passione, e fortunatamente oggi per facilitare il lavoro è possibile poter contare su tanti elettrodomestici semplici da usare, versatili e comunque potenti.

La cucina per molti è una vera e propria passione, e fortunatamente oggi per facilitare il lavoro è possibile poter contare su tanti elettrodomestici semplici da usare, versatili e comunque potenti.

Impastatrici, forni per il pane, friggitrici, bollitori, mixer: l’assortimento è molto ampio e permette di soddisfare le preferenze e le esigenze di tutti. Dotare la propria cucina personale di piccoli elettrodomestici è un’ottima soluzione per invogliare anche i più pigri a preparare specialità squisite, a darsi alla sperimentazione e a portare in tavola ogni giorno un piatto diverso. Per trovare prodotti di qualità è possibile rivolgersi allo store online di Ferramenta Vanoli, che propone un’ampia selezione di piccoli elettrodomestici per la preparazione dei cibi adatti per completare la propria cucina con tutto l’occorrente per lavorare con il massimo comfort e ottenere risultati eccellenti.

La scelta è molto ampia, tuttavia alcuni elettrodomestici sono davvero da considerarsi indispensabili nella cucina di chiunque desideri provare nuovi sapori e lasciarsi catturare dalla creatività.

Impastatrice planetaria per pane, pasta e dolci

L’impastatrice è indispensabile nella cucina di chi ha scelto di preparare in casa pane, dolci, biscotti e prodotti da forno in generale. È costituita da un gruppo motore dotato di un braccio al quale si agganciano fruste, ganci e altri accessori, e da una ciotola inserita su una base girevole.

Le impastatrici moderne permettono di regolare con precisione la velocità e possono essere utilizzate per preparare impasti duri o soffici, pane e pasta fresca, rapidamente e con successo. Trattandosi di un apparecchio relativamente ingombrante, è importante verificare prima la postazione in cui installarlo, per lasciarlo sempre a disposizione sul piano di lavoro della cucina.

Forno a microonde per velocizzare i tempi

Il forno a microonde si utilizza spesso per scongelare e scaldare, tuttavia anche molti chef oggi lo usano per cucinare. La cucina con il microonde offre il vantaggio di tempi rapidi, minimo consumo di energia elettrica, resa eccellente e utilizzo di pochi grassi e condimenti.

I moderni forni a microonde sono dotati di programmi preimpostati che consentono di cuocere qualsiasi tipo di alimento, carne, pesce, verdure e perfino primi piatti. Il microonde può essere inoltre utilizzato per scaldare acqua o latte e preparare tè e tisane in pochi secondi.

Tostapane per una colazione appetitosa

Il tostapane è l’elettrodomestico immancabile per la prima colazione, che permette di avere a disposizione fette di pane tostato e fragrante in poche decine di secondi. Il design caratteristico di questo apparecchio, piacevolmente vintage, consente di lasciarlo sempre in vista in cucina, offrendo il vantaggio di un tocco di stile in più.

Alcuni modelli dispongono inoltre di accessori che consentono di preparare deliziosi toast farciti e di scaldare il pane per pranzo e cena.

Frullatore/Mixer per cucinare con fantasia

Il frullatore oggi si è trasformato in apparecchio multifunzione, con diversi accessori che consentono di frullare, tagliare, spremere e di eseguire altre lavorazioni in base al modello specifico.

In commercio si trovano anche robot da cucina più complessi, in grado perfino di pesare e cuocere gli alimenti, tuttavia un frullatore potente, con ampio recipiente in vetro e una serie di accessori rappresenta un’ottima scelta soprattutto per le famiglie in cui siano presenti bambini e persone anziane, che necessitano di attenzioni particolari nella preparazione dei cibi.

Frullatore a immersione: immancabile in ogni cucina

Per chi ha poco spazio in cucina e non ama troppo gli elettrodomestici complicati, il frullatore a immersione rappresenta un apparecchio versatile e utilizzabile in molte situazioni, per la preparazione di passati di verdura, frullati, smoothies, frappè e tantissime altre occasioni.

Si tratta di un dispositivo piccolissimo, leggero e maneggevole, che trova spazio anche in un cassetto della credenza. Alcuni modelli sono comunque dotati di diversi accessori e offrono le funzioni di un mixer tradizionale con il vantaggio del minimo ingombro.

Esistono inoltre molti altri apparecchi per la cucina, dalle friggitrici ad aria, alle macchine per il sottovuoto, ai dispositivi per preparare la pasta lievitata o lo yogurt: ognuno può quindi personalizzare e attrezzare la propria cucina seguendo i propri gusti alimentari e la propria passione.