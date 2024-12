Scopri come La Cucina Italiana ha evoluto la gastronomia italiana in 95 anni di storia.

Un secolo di passione per la cucina

Nel 2023, La Cucina Italiana festeggia un traguardo straordinario: 95 anni di storia dedicata alla gastronomia italiana. Fondata a Milano nel 1928 da Umberto e Delia Notari, la rivista ha saputo diventare un punto di riferimento per gli amanti della cucina, raccontando non solo ricette, ma anche tradizioni e culture culinarie che caratterizzano il nostro paese. La rivista ha saputo adattarsi ai cambiamenti del tempo, mantenendo viva la passione per la cucina casalinga e festiva.

Un viaggio tra ricette e tradizioni

Per celebrare questo anniversario, La Cucina Italiana ha scelto di presentare 95 ricette, suddivise in 19 antipasti, 19 primi piatti, 19 secondi piatti, 19 contorni e 19 dessert. Questa selezione non solo rappresenta la tradizione culinaria italiana, ma include anche ricette innovative che hanno caratterizzato la rivista nel corso degli anni. Dall’insalata russa, un classico delle feste, ai ravioli ripieni, ogni piatto racconta una storia di passione e creatività.

Innovazione e sostenibilità nella cucina italiana

Negli ultimi anni, La Cucina Italiana ha anche abbracciato il tema della sostenibilità, promuovendo l’uso di ingredienti locali e stagionali. La candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’UNESCO, avviata nel 2020, è un chiaro esempio di come la rivista voglia preservare e valorizzare le tradizioni culinarie italiane. Iniziative come I Racconti delle Radici celebrano la diversità e la ricchezza della nostra gastronomia, sottolineando l’importanza di una cucina che rispetti l’ambiente e le comunità locali.

Un futuro ricco di sapori

Oggi, La Cucina Italiana continua a innovare, mantenendo viva la tradizione. Con un occhio al futuro, la rivista si propone di esplorare nuove frontiere gastronomiche, senza dimenticare le radici che l’hanno resa un’icona del gusto italiano. Ogni ricetta è un invito a scoprire e riscoprire la bellezza della cucina italiana, un patrimonio da condividere e tramandare.