Ingredienti e preparazione del filetto di agnello

Il filetto di agnello con radicchio marinato è un piatto che unisce sapori intensi e una presentazione raffinata, ideale per le occasioni speciali. Per prepararlo, avrai bisogno di:

800 g di filetto di agnello

350 g di acqua

150 g di aceto di lamponi

75 g di zucchero

1 manciata di uvetta

1 cucchiaio di miele

1 noce di burro

1 spicchio di aglio

Rosmarino e maggiorana a piacere

Sale e pepe q.b.

Inizia mescolando l’aceto di lamponi con l’acqua e lo zucchero in una pentola. Porta a ebollizione e aggiungi l’uvetta e il miele. Una volta che il composto bolle, immergi le foglie di radicchio, copri e lascia raffreddare. Questo passaggio è fondamentale per ottenere un radicchio saporito e aromatico.

Cottura del filetto di agnello

Per cuocere il filetto di agnello, separa il filettino dal filetto principale. Incidi la cotenna con tagli paralleli e rosola il filetto in una padella antiaderente senza grassi, iniziando dalla parte della cotenna. Dopo qualche minuto, riduci la fiamma, copri con carta da forno e aggiungi un peso per ottenere una crosticina dorata e croccante.

Una volta dorato, aggiungi una noce di burro, l’aglio e le erbe aromatiche. Dopo aver rosolato, trasferisci il filetto in forno a 180 °C per circa 8-10 minuti. Questo metodo di cottura garantisce una carne tenera all’interno e croccante all’esterno. Ricorda di far riposare il filetto per alcuni minuti prima di affettarlo.

Impiattamento e presentazione

Per servire, affetta il filettino molto sottilmente, come un carpaccio, e condisci con olio, sale e pepe. Prendi il radicchio marinato e condisci con un po’ di marinata. Distribuisci il carpaccio nei piatti, aggiungi il radicchio marinato e i trancetti di filetto di agnello. Questo piatto non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie ai colori vivaci del radicchio e alla presentazione elegante.

Il filetto di agnello con radicchio marinato è un piatto che stupirà i tuoi ospiti e porterà un tocco di classe alla tua tavola invernale. Non dimenticare di abbinare un buon vino rosso per esaltare ulteriormente i sapori!