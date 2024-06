La vita in città è molto stressante, ma basta un’esperienza culinaria autentica in una cascina o in un agriturismo per riconnetterci con la natura e ritrovare l’armonia. Qui, tra piatti della tradizione e proposte gourmet, si esplora un universo di sapori genuini e reinterpretazioni raffinate. Ciò che accomuna queste esperienze è l’impegno verso i prodotti a chilometro zero, garantendo la massima qualità del cibo e un profondo legame con la natura circostante.

Se stai cercando un rifugio, a breve distanza da Milano, dove poter godere della presenza degli animali e dell’aria fresca, ti trovi nel posto giusto. In questo articolo, andremo alla scoperta dei migliori agriturismi vicino a Milano, dove mangiare bene e godere di un’esperienza rilassante in mezzo alla natura.

I migliori agriturismi per mangiare bene vicino a Milano

La Morosina

Tra gli agriturismi vicino a Milano, spicca La Morosina di Abbiategrasso. Questo luogo storico è una gemma della tradizione agricola lombarda. Qui, vengono proposti menu che celebrano l’autenticità dei sapori, con piatti preparati esclusivamente con ingredienti provenienti dalla cascina stessa o dai piccoli produttori.

A tavola vengono serviti piatti locali, cucinati secondo antiche ricette. Imperdibili sono gli antipasti misti di salumi, da gustare in perfetta armonia con la birra artigianale di loro produzione, la Birra Agricola La Morosina.

L’Agriturismo La Morosina è il luogo ideale dover poter svolgere cerimonie e festeggiare eventi importanti. L’attività ristorativa è svolta in spazi interni ed ampi spazi esterni, giardini e porticati, per soddisfare ogni esigenza e necessità.

L’atmosfera famigliare e il caloroso personale vi faranno sentire come a casa vostra!

Indirizzo: Via alla Cascina Morosina, 2 (Abbiategrasso)

Cascina Guzzafame

La Cascina Guzzafame è un’azienda agricola impegnata da oltre 30 anni nella coltivazione biologica di frumento e farina, nella produzione di ortaggi e nell’allevamento di vacche da latte.

Nel “grande ristorante di campagna”, come lo definisce affettuosamente la famiglia Monti, è possibile gustare i piatti classici della tradizione lombarda preparati con ingredienti provenienti esclusivamente da fornitori locali, tutti a chilometro zero e disponibili anche nella bottega della cascina. Il menù agrituristico offre una selezione generosa di antipasti, due primi, un secondo e un dolce, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nei sapori autentici della campagna lombarda.

Questa grande e vivace cascina offre una vasta gamma di attività per adulti e bambini, tra cui la Fattoria Didattica e le lezioni di Yoga. Da non perdere!

Indirizzo: Località Cascina Guzzafame (Gaggiano)

Cascina Caremma

La Cascina Caremma rappresenta una cascina storica immersa nel suggestivo Parco del Ticino. Da oltre 30 anni, questa cascina è stata un pioniere nell’ambito dell’agricoltura biologica, unendo all’attività agricola la gestione di un agriturismo. Questa affascinante cascina offre un’esperienza unica, che unisce natura, cibo e cultura, offrendo un viaggio sensoriale attraverso le sue terre coltivate in modo sostenibile.

Per quanto riguarda la gastronomia, vi sono due opzioni: il Ristorante Naturale, che propone una reinterpretazione della cucina tradizionale con un menu degustazione composto da 13 portate, e il Bistrot, dove è possibile scegliere alla carta.

Ma la Cascina Caremma va ben oltre la sua vocazione agricola. Si tratta di un elegante hotel eco-chic che ha trasformato le antiche abitazioni dei contadini e un vecchio granaio in spazi accoglienti e raffinati. Qui è possibile trascorrere una giornata di assoluto relax o un weekend immersi nella bellezza naturale circostante. Inoltre, la cascina offre un centro benessere completo, dotato di piscina coperta, idromassaggio, sauna e bagno turco, regalando agli ospiti un’esperienza di benessere totale, in armonia con l’ambiente circostante.

Indirizzo: Via Cascina Caremma, 2 (Besate)

Cascina Selva

Immergersi nella natura e avvicinarsi agli animali diventa un’esperienza tangibile alla Cascina Selva. La famiglia Sala si propone di riportarci alle radici della civiltà contadina, offrendo l’opportunità di riscoprire la campagna lombarda attraverso i suoi prodotti d’eccellenza e una varietà di attività coinvolgenti, come la fattoria didattica.

Il menu degustazione offre un viaggio culinario attraverso antipasti misti, due primi piatti, un secondo di carne con contorno di stagione, una selezione di formaggi abbinati a una composta e due dessert, accompagnati da una deliziosa crema. Il menù degustazione light, invece, offre un’esperienza equilibrata e deliziosa, con una selezione minore di piatti, per soddisfare il palato anche durante una pausa pranzo o una cena leggera.

Le due ampie sale e il suggestivo pergolato circondato dalla vite canadese sono il luogo ideale per un pranzo di lavoro o per momenti di relax. Qui potrete gustare cibo genuino preparato con ingredienti di produzione propria, in ambienti accoglienti e familiari. Qui, troverete sempre il posto ideale per trascorrere piacevoli momenti di condivisione e convivialità.

Indirizzo: Via Cascina Selva, 1 (Ozzero)

Cascina Gaggioli

La Cascina Gaggioli è un vero gioiello a due passi dalla città di Milano, ideale per gli appassionati della griglia. Qui, con un’attenzione particolare all’agricoltura biologica certificata, vengono allevati bovini e coltivati 44 ettari di terreno, dai quali nascono formaggi, riso, grano e mais per polenta.

La cascina conserva ancora oggi la tipica struttura a corte quadrata, dove tutte le abitazioni si affacciano sull’aia, il centro della vita della fattoria. Sotto la “barchessa”, la tipica tettoia in coppi, l’ampio porticato ospita un accogliente salotto all’aperto, dove il locale organizza grigliate, aperitivi, merende, attività ricreative e culturali.

Ogni sabato, su prenotazione, è possibile godersi un’esperienza di grigliata fai-da-te sotto il portico della cascina o direttamente sul prato. La carne, di qualità eccellente, insieme alla verdura, all’acqua e al vino, può essere acquistata direttamente da loro, mentre posate, bicchieri, condimenti e tutto il necessario sono forniti dall’azienda stessa.

Indirizzo: Via Selvanesco, 25 (Milano Sud)