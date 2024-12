Un gesto di solidarietà per il Natale

Il calciatore anglo-nigeriano Alex Iwobi ha deciso di utilizzare la sua notorietà e il suo successo per restituire qualcosa alla comunità in cui è cresciuto. In un periodo dell’anno in cui la generosità e la condivisione sono al centro dell’attenzione, Iwobi ha aperto un negozio temporaneo a Canning Town, un quartiere di Londra est, per aiutare le famiglie meno fortunate a festeggiare il Natale in modo dignitoso.

Alexpress: un negozio per tutti

Il negozio, chiamato Alexpress, è un’iniziativa che offre cibo e prodotti per la casa completamente gratuiti. Il cartello all’ingresso recita “Families eat free!”, un chiaro messaggio di accoglienza per le famiglie in difficoltà economica. Iwobi ha voluto creare uno spazio dove chiunque possa entrare e trovare ciò di cui ha bisogno senza alcun costo, un gesto che riflette il suo desiderio di aiutare chi si trova in situazioni difficili.

Un Natale diverso per chi ha bisogno

All’interno del negozio, i visitatori possono trovare una varietà di prodotti, dalle bibite gassate alla frutta fresca, fino a cioccolato e tacchino. Tutto è disponibile a 0,00 sterline, un’iniziativa che ha già suscitato emozioni tra i residenti del quartiere. Un uomo, visibilmente commosso, ha raccontato di come l’invito a visitare il negozio lo abbia fatto piangere, sottolineando l’importanza di avere accesso a cibo per la cena di Natale con la propria famiglia.

Un esempio da seguire

Alex Iwobi ha dichiarato che il suo gesto è ispirato dai suoi genitori, che gli hanno insegnato l’importanza di aiutare gli altri. “Ci piace fare qualcosa ogni Natale per cercare di restituire quello che abbiamo”, ha affermato il calciatore, evidenziando come la sua posizione privilegiata gli consenta di fare la differenza nella vita delle persone meno fortunate. La sua iniziativa non solo offre supporto materiale, ma rappresenta anche un messaggio di speranza e comunità, un invito a tutti a riflettere sul significato del Natale.