Il riconoscimento di Chocolat

La gelateria Chocolat, situata a Mestre, ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento dei 3 coni dal Gambero Rosso, un attestato che la colloca tra le migliori gelaterie d’Italia. Fondata dai fratelli Claudio e Marco Zanette, Chocolat non è solo un punto di riferimento per il gelato, ma offre anche una vasta gamma di prodotti di pasticceria e caffetteria. Con tre punti vendita a Mestre, l’insegna ha saputo conquistare il palato dei clienti e guadagnarsi un posto nella Guida Gelaterie d’Italia.

Il mondo del gelato artigianale

Il gelato artigianale rappresenta un universo complesso e affascinante. A differenza di altri prodotti da forno, come il panettone, il gelato è spesso considerato un piacere accessibile e immediato. Tuttavia, la sua semplicità può nascondere una varietà di sfide e complessità. Riconoscere un gelato di qualità richiede attenzione e conoscenza, poiché non tutti i gelati artigianali sono creati uguali. Con l’evoluzione delle tecniche di produzione, è diventato sempre più difficile distinguere un gelato veramente artigianale da uno di qualità inferiore.

Un assaggio della proposta di Chocolat

Visitiamo il punto vendita di Chocolat a Mestre, dove un ampio bancone espone una varietà di gusti, dai classici come cioccolato e vaniglia a proposte più innovative come il liquiriss bliss. I prezzi sono competitivi, con un costo di 23 euro al kg, ma la proposta di gusti sembra mancare di novità. Abbiamo assaggiato quattro gusti: i sorbetti di fragola e limone, il cioccolato fondente e la ricotta di pecora con wafer e pistacchio. Sebbene i sorbetti presentassero una buona cremosità, i sapori risultavano poco caratterizzati e, in alcuni casi, eccessivamente dolci. Il cioccolato, purtroppo, si è rivelato lievemente farinoso, mentre la ricotta non ha saputo esprimere le sue potenzialità.

Riflessioni sulla qualità del gelato

Nonostante il riconoscimento del Gambero Rosso, la qualità del gelato di Chocolat solleva alcune perplessità. I criteri di valutazione del Gambero Rosso includono la qualità degli ingredienti e la maestria artigianale, ma sembra che in questo caso ci sia ancora margine di miglioramento. La mancanza di innovazione e la staticità della proposta di gusti potrebbero essere un segnale che la gelateria deve rivedere la sua offerta per rimanere competitiva nel panorama del gelato artigianale. Tuttavia, la passione e l’impegno dei fondatori potrebbero portare a un affinamento della tecnica e a una crescita futura.