Terrazza Aperol è uno dei punti di riferimento più importanti della movida milanese, frequentato sia da chi abita a Milano, sia da chi si trova di passaggio in città e desidera fermarsi per una piacevole pausa pranzo o un aperitivo con vita su Piazza Duomo. Il locale, come lascia intuire il nome stesso, dispone di un’ampia terrazza nella quale spesso vengono organizzati grandi eventi musicali con ospiti di fama internazionale.

Ma quanto costa un aperitivo da Terrazza Aperol? Scopriamo insieme il prezzo medio di una consumazione che comprende Spritz e stuzzicchini, ma anche quali altri piatti sono presenti in menù, per chi volesse trascorrervi la pausa pranzo.

Location

Terrazza Aperol si trova al secondo piano del Mercato del Duomo e apre tutti i giorni dalle 11 alle 23 (il sabato l’orario viene esteso fino all’una di notte) per cui non vengono servite le colazioni, ma è possibile godersi un brunch o trascorrervi la pausa pranzo. Non vengono accettate prenotazioni, dunque si viene serviti in ordine di arrivo.

Quanto costa un aperitivo?

Tutti i cocktail hanno un costo di 19 euro: tra questi sono inclusi il celebre Aperol Spritz, il Campari Spritz e in generale tutti gli Spritz, ma non solo. Nel menù sono elencati tantissimi drink tra cui scegliere, ma volendo è ordinare anche dei cocktail fuori menù.

Per quanto riguarda i vini, il prezzo varia in base all’etichetta. Per un calice di vino bianco o di prosecco si spendono mediamente 16 euro, mentre per un Franciacorta 20 euro.

Il prezzo sale a 22 euro per un calice di Amarone della Valpolicella. Molti vini vengono venduti esclusivamente a bottiglia: si parte da 58 euro per il Sauvignon Blanc Saxum Alto Adige, fino a 288 euro per una bottiglia di Dom Pérignon.

I cocktail analcolici, come il Virgin Mary, hanno un costo leggermente inferiore ai cocktail alcolici: 16 euro. Il prezzo scende ulteriormente a 11 euro per i soft drink. Tutte le birre nel formato di 33 cl costano 12 euro, mentre per i distillati e i liquori si spende una cifra variabile da 11 a 14 euro.

Tutti i drink vengono serviti insieme a una selezione di stuzzichini e finger food, compresi nel prezzo. Inoltre, se non si ordina da mangiare, non è prevista alcuna aggiunta per il coperto.

Quanto si spende per mangiare?

Terrazza Aperol propone anche un servizio ristorazione, con un’ampia varietà di specialità gourmet tipiche della cucina italiana e internazionale (si parte da 14 euro per una caprese, fino un massimo di 26 euro per un filetto di fassona piemontese in crosta di sesamo), sfiziose insalate (16 euro), burger e club sandwich (da 18 a 20 euro) e dessert, tra cui tiramisù (8 euro), cheesecake e semifreddo (10 euro)

Per quanto riguarda le bevande in abbinamento, si parte dai 12 euro per un drink analcolico, fino ai 15 euro per i cocktail alcolici.

Tutte le birre in formato da 33 cl costano 8 euro, mentre i soft drink analcolici si spende leggermente meno: 7 euro.

Il prezzo dell’acqua dipende dal formato: 3 euro per un bicchiere da 25 cl, 5 euro per una bottiglia da 75 cl.

Al costo delle bevande e del cibo, occorre aggiungere 4 euro per il coperto.