Ristorante vegetariano Apriti Sesamo a Parma: menù e prezzi

Se siete vegetariani o vegani e cercate un ristorante in linea con la vostra scelta alimentare, o semplicemente amate variare e sperimentare nuovi tipi di cucina, uno dei migliori locali che possiate trovare in centro a Parma è Apriti Sesamo. In attività da oltre 20 anni, propone una cucina basata sull’utilizzo esclusivo di materie prime biologiche certificate, cucinate fresche ogni giorno, prevalentemente a base vegetale. Apriti Sesamo a Parma è il luogo ideale per chi vuole mangiare bene, in un ambiente accogliente e curato, sperimentando quanto di buono ha da offrire la cucina vegetale. Scopriamo insieme quali piatti sono presenti in menù e quanto costa una cena.

La location

Apriti Sesamo a Parma si trova in piazza Giancarlo Rastelli 5/A, nel quartiere STU Pasubio, e apre dal mercoledì alla domenica, sia a pranzo che a cena. Si presenta come un ristorante elegante e raffinato, ma allo stesso tempo caldo e accogliente. Si respira un’atmosfera rilassata, che consente di godersi appieno l’esperienza degustativa.

Menù e prezzi

Il ristorante Apriti Sesamo offre un menù vegano e vegetariano molto vario e gustoso, con ingredienti biologici e di stagione. Ecco alcuni esempi dei piatti che potete assaggiare durante il mese di settembre:

Come antipasto potete scegliere tra tacos vegani di ceci, delle crocchette di miglio e spinaci con crema di carote, e una deliziosa vellutata di zucca con salsa allo yogurt e mandorle, in perfetto mood autunnale. Il prezzo è di 9 euro per ogni antipasto.

Passando ai primi piatti, è possibile optare per diverse specialità a base di cereali integrali, come l’orzo selvatico all’orientale con verdure, la quinoa mantecata con crema di zucca e cavolfiore saltato, oppure la pasta al pesto di basilico, pinoli, grattugiato vegano e pomodorini. Il prezzo varia da 11 a 12 euro per ogni primo piatto.

La parte dedicata ai secondi piatti è sicuramente la più sorprendente: potete approfittarne per assaggiare il cremoso di tofu stratificato con marmellata di cipolle, pomodori, cetrioli e cialda all’olio, oppure provare le listelle di tempeh dorato con cappuccio verde e carote alla curcuma. Se preferite optare per un piatto più tradizionale, la scelta più indicata è lo stufato di legumi con lenticchie verdi e fagioli cannellini, servita con crostini ai semi di lino. Il prezzo varia da 10 o 12 euro.

Passiamo ai contorni con le classiche verdure alla griglia con olio aromatizzato al prezzemolo, a cui si affiancano la zucca al forno con feta e nocciole tritate al profumo di limone, e l’insalata con melone, semi misti e alghe nori. Per ogni contorno, si spendono circa 8-9 euro.

Infine i dessert per concludere in dolcezza la vostra esperienza gastronomica nel mondo della cucina vegana. Potete ritrovare il piacere di gustare una fresca cheesecake, creata con tofu e mirtilli neri selvatici, assaggiare l’originale tiramisù con carruba e crema di anacardi, o lasciarvi tentare dalla cremosità della mousse di cacao e zenzero. Sono disponibili anche diversi gelati a base vegetale. Il prezzo varia dagli 8 ai 9 euro.