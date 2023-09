Quanto tempo dura il prosciutto cotto affettato in frigo e come conservarlo correttamente? Consigli pratici e accorgimenti da rispettare.

Il prosciutto cotto è uno dei salumi più amati della cucina italiana, utilizzato spesso per farcire panini e toast, per anche preparare deliziosi antipasti, primi e secondi piatti, come i rustici di pasta sfoglia e prosciutto, le penne al baffo e la classica cotoletta alla valdostana. È un ingrediente molto versatile, con il quale è possibile creare dei gustosi manicaretti anche quando si ha poco tempo a disposizione. Lo si può acquistare già affettato per comodità, ma occorre ricordarsi di consumarlo entro breve tempo. In questo articolo, vi spieghiamo come conservare correttamente il prosciutto crudo affettato in frigo e quanto dura.

Quanto dura il prosciutto cotto affettato frigo?

Il prosciutto cotto lo si può conservare in frigo per alcuni giorni, ma occorre seguire alcune regole per preservarne il gusto e la consistenza.

Se avete acquistato il prosciutto cotto confezionato, riponetelo in frigorifero e attenetevi alla data di scadenza riportata in etichetta. Dopo l’apertura, sigillate nuovamente la confezione utilizzando della pellicola, oppure trasferitelo all’interno di una vaschetta a chiusura ermetica e consumatelo entro un giorno.

Il prosciutto acquistato sfuso, non essendo confezionato in atmosfera protettiva, ha una durata più limitata. Una volta a casa, trasferitelo subito all’interno di un contenitore a chiusura ermetica o riponete l’incarto in un sacchetto per alimenti richiudibile, così da proteggerlo dall’aria ed evitare contaminazioni. Consumatelo entro 2-3 giorni.