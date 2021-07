La ricetta facile e veloce del delizioso hummus di fagioli borlotti al rosmarino: una crema vegana e proteica, ideale da servire come antipasto.

Come preparare le squisite crocchette di broccoli al forno: una ricetta vegetariana arricchita con formaggio, perfetta come antipasto o aperitivo.

Delle deliziose mini quiches di pizza perfette per l’aperitivo.

Come preparare la gustosa maionese vegan al cavolfiore, con pochissimo olio e senza l’aggiunta del latte di soia: semplicissima e ricca di gusto.

Come preparare in pochi minuti le squisite polpette di tofu, pomodori secchi e olive: delle crocchette vegane ottime da servire come antipasto.