Ingredienti per le arepas alla menta

Per preparare le , avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di farina di mais

250 ml di acqua

80 ml di olio d’oliva

20 g di sale

1-2 cucchiai di menta nepetella tritata

4 cipolle di Breme

4 uova d’oca

Grana padano q.b.

Preparazione delle arepas

Iniziate a impastare la farina di mais con la menta nepetella tritata, l’olio, il sale e l’acqua. Aggiungete l’acqua poco per volta fino a ottenere un impasto liscio e compatto. Lavorate l’impasto fino a formare un cilindro di 3-4 cm di diametro e lasciatelo riposare, coperto, per circa 30 minuti.

Una volta riposato, dividete il cilindro in dischi spessi 3-4 mm, ciascuno del peso di circa 25 g. Cuocete le arepas su una piastra liscia e calda, unta d’olio, per circa 3 minuti per lato, finché non saranno dorate. Regolate di sale a fine cottura.

Preparazione della frittata

Nel frattempo, mondate le cipolle e tagliatele a fettine sottili. Appassitele in una padella con un paio di cucchiai di olio, regolando di sale. In una ciotola, sbattete le uova d’oca con il grana padano, aggiustando di sale e pepe. Unite le cipolle a temperatura ambiente e cuocete la frittata in una padella ben calda e oliata per circa 5-7 minuti per lato.

Una volta cotta, ritagliate dei dischi di frittata con un tagliapasta, utilizzando lo stesso diametro delle arepas. Tagliate le arepas a metà e farcitele con i dischi di frittata.

Servire le arepas

Le sono pronte per essere servite. Questo piatto è perfetto per un aperitivo o un pranzo leggero, grazie al suo sapore unico e alla freschezza della menta. Potete accompagnarle con una salsa di vostra scelta per un tocco in più.

Questa ricetta, proposta da Alessandro Fico e Cesare Idi, rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, utilizzando ingredienti tipici della Lomellina. Non dimenticate di provare anche altre ricette simili per arricchire il vostro menù!