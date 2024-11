Un evento che celebra l’artigianato

Quando si avvicina il periodo natalizio, Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: Artigiano in fiera. Questo festival, che si svolge dal 30 novembre all’8 dicembre presso Fieramilano Rho, rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel mondo dell’artigianato e della gastronomia. Con oltre 2.800 stand espositivi provenienti da 90 Paesi, i visitatori possono esplorare una vasta gamma di prodotti artigianali, dai regali unici alle specialità culinarie.

Un viaggio gastronomico tra tradizioni

Artigiano in fiera non è solo un mercato di artigianato, ma anche un vero e proprio viaggio gastronomico. I visitatori possono assaporare piatti tipici delle diverse regioni italiane, come i canederli altoatesini, la pasta alla norma siciliana e gli agnolotti piemontesi. Inoltre, l’evento offre un’ampia selezione di cucine internazionali, con specialità da Paesi come Francia, Spagna, Giappone e Messico. Ogni piatto racconta una storia, unendo culture e tradizioni culinarie in un’unica esperienza.

Ristoranti e luoghi del gusto

Quest’anno, Artigiano in fiera presenta ben 28 ristoranti e 19 Luoghi del Gusto, dove i visitatori possono gustare piatti preparati da chef esperti. Tra le novità, il debutto di specialità provenienti dall’Africa e dalla Georgia arricchisce ulteriormente l’offerta gastronomica. Non perdere l’occasione di provare i Khinkali, ravioli tipici georgiani, o il pulled pork americano. Ogni assaggio è un’opportunità per scoprire nuove tradizioni culinarie e ampliare i propri orizzonti gastronomici.

Informazioni pratiche per i visitatori

Artigiano in fiera è un evento ad ingresso gratuito, aperto tutti i giorni dalle alle . È consigliabile dedicare più di un giorno alla visita, per poter esplorare tutti gli stand e assaporare le diverse specialità. Per ulteriori informazioni e per scaricare il pass gratuito, visita il sito ufficiale <a href=" Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica che celebra l'artigianato e la gastronomia in un'atmosfera festosa e accogliente.